Dia Mundial da Língua Portuguesa com atividades em 60 países

Centenas de atividades nas embaixadas e consulados de Portugal espalhados pelo mundo assinalam, na sexta-feira, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em Portugal, data será marcado pela entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paulina Chiziane e pelo espetáculo "Um Português e um Brasileiro entram num Bar", protagonizado pelos humoristas Ricardo Araújo Pereira e Gregório Duvivier.

Do Senegal ao Japão, da Etiópia aos Estados Unidos, da Austrália ao Panamá, passando pelo Luxemburgo, Dinamarca ou Ucrânia, serão vários os palcos destas atividades que ocorrerão através da rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal, em 60 países.

De acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, as iniciativas terão formatos como colóquios e palestras, peças de teatro, música, cinema, declamações de poesia, lançamentos de livros, conversas com escritores, leitura em voz alta, atividades escolares ou com crianças, eventos gastronómicos, entre muitos outros.

Na sexta-feira, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em parceria com o Plano Nacional das Artes, organiza um evento comemorativo dirigido aos mais jovens, com a promoção do espetáculo "Um Português e um Brasileiro entram num Bar", protagonizado pelos humoristas Ricardo Araújo Pereira e Gregório Duvivier, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

No decurso deste evento será feito o anúncio do jovem vencedor da IV edição do concurso Dia Mundial da Língua Portuguesa, resultado de uma parceria entre a Porto Editora, o Plano Nacional de Leitura e o Camões.

Em 2019, a 40.ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) consagrou o 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Desde então, a efeméride é celebrada e partilhada pelos mais de 260 milhões de lusofalantes, nos cinco continentes, reconhecendo a língua portuguesa como uma das principais línguas de comunicação, a nível global.