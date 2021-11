Data das diretas ainda sem acordo, congresso poderá ser de 17 a 19 de dezembro

JN Hoje às 21:35 Facebook

Ainda não há acordo para a data das diretas, mas o congresso poderá realizar-se entre 17 e 19 de dezembro, calendário inicialmente proposto por Paulo Rangel.

Rui Rio propôs, este sábado, um calendário de diretas em 20 de novembro e o congresso entre 10 e 12 de dezembro. No entanto, uma vez que essa data coincide com a reunião magna da Associação Nacional de Municípios, o líder social-democrata alterou a sua proposta e aproximou-se, agora, da solução avançada inicialmente por Paulo Rangel: a de realizar o congresso nos dias 17, 18 e 19 do próximo mês.

Os trabalhos do conselho nacional foram interrompidos por mais de meia-hora, na expectativa de ser alcançado um acordo entre Rio e Rangel. O atual líder estaria disponível para aceitar a data de 27 de novembro para a realização das diretas, mas a candidatura do eurodeputado não aceitou a proposta do atual presidente e recandidato para que todos os militantes ativos pudessem votar nas diretas, mesmo sem ter as cotas em dia.

Nesse ponto, Rio defendeu que, para não diminuir a participação eleitoral apesar da compressão de calendários, devem votar todos os militantes ativos, ou seja, que tenham uma quota paga nos últimos dois anos e não apenas os 27 mil que já regularizaram a quota de dezembro. Paulo Rangel defendeu que "não se podem mudar as regras a meio" de um processo eleitoral já aberto, mantendo-se o regulamento eleitoral em vigor.