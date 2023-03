Diretores desmentem ministro e dizem que nem 13 mil professores serão beneficiados

Pela segunda vez num mês, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) desmente as contas do ministro da Educação. Os diretores analisaram a proposta feita na semana passada aos sindicatos e concluíram que as medidas vão beneficiar 12 702 professores e não 60 mil como anunciado por João Costa. E ter um impacto salarial de 5,83 milhões de euros, este ano, graças às aposentações, e não de 161 milhões.

"As escolas e os professores precisam, urgentemente, de recuperar a tranquilidade. Os professores precisam de ver reconhecida a justeza das suas reivindicações. Este é o tempo para acabar com limites artificiais ao desenvolvimento da carreira, de reconhecer e contar todo o tempo de serviço prestado e de valorizar financeiramente o papel que desenvolvem na melhoria do país", lê-se num estudo da ANDE a que o JN teve acesso.

A proposta, que voltará a ser debatida na quarta-feira entre Governo e sindicatos, pretende mitigar os efeitos do congelamento através da aceleração das progressões. O Governo fez três propostas: a recuperação do tempo que os docentes estiveram à espera para progredir para o 5.º e 7.º escalões, a isenção de vagas para quem está entre o 1.º e 6.º escalão desde que tenham passado pelos dois congelamentos (9 anos, 4 meses e 2 dias). E a progressão em três em vez de quatro anos para quem está no 7.º , 8.º e 9.º.