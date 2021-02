Doente com covid-19 transferido de Almada para o São João

Rui Farinha Ontem às 22:09 Facebook

Um doente com covid-19 internado nos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai ser transferido de ambulância, nesta noite de terça-feira para o Hospital de São João, no Porto, por necessitar de mais oxigenação.

Para o efeito, uma equipa médica da unidade do Porto deslocou-se à tarde a Almada para estabilizar e preparar o doente.

O resgate será feito com recurso ao método ECMO (Oxigenação por Membrana Corporal), um sistema complexo que substitui ou suporta o trabalho efetuado pelo coração e pelos pulmões. É a segunda operação que o Hospital de São João efetua em poucos dias e a terceira em pouco mais de uma semana.

No país, apenas existem três hospitais com o método ECMO, caso do Hospital de São João, no Porto, e do São José e do Santa Maria, em Lisboa.