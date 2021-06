Doentes com sequelas da covid terão apoio para voltar ao trabalho

Ana Correia Costa Hoje às 14:31 Facebook

Novo programa do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia arranca este mês e chega a todo o país.

Após perceber que existem "quadros complexos de sequelas que têm impactos muito visíveis na vida das pessoas" que contraíram covid-19, o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG) começou a delinear uma resposta de apoio no regresso ao trabalho direcionada para pessoas em idade ativa que registam complicações após a alta da doença.

"Para nós, era importante ter uma resposta que ajudasse estas pessoas, o mais rapidamente possível, a reverter ou a lidar com as sequelas e, ao mesmo tempo, a ativá-las para voltar ao trabalho", disse ao JN o diretor do CRPG, Jerónimo Sousa. "Há cerca de dois meses", quando o centro começou a gizar o programa Retorno pós-Covid , em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, "8% da população portuguesa tinha sido afetada pelo vírus, e 70% destas pessoas estavam em idade ativa", lembrou.