Dois casos positivos de coronavírus no Porto

Os dois primeiros casos de infeção do novo coronavírus, Covid-19, em Portugal são dois pacientes internados em hospitais do Porto.

As primeiras análises a um paciente internado no Hospital de Santo António, no Porto, deram resultado positivo, apurou o JN. O mesmo aconteceu com outro paciente que está internado no Hospital de São João.

Cerca das 10.30 horas, a ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou a existências destes dois casos positivos de infeção por novo coronavírus, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

No sábado, a Direção-Geral de Saúde (DGS) revelou que Portugal teve 70 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 67 deram negativo e os restantes três aguardavam resultados laboratoriais.

Adriano Maranhão, o primeiro a ser infetado com o novo coronavírus num navio de cruzeiro, já recebeu alta hospitalar no Japão, depois de resultados negativos nas análises, segundo a sua mulher, Emmanuelle Maranhão.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou quase três mil mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Das pessoas infetadas, mais de 39 mil recuperaram.