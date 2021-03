Dois mortos e 388 casos de covid-19 em dia com mais de 1600 recuperados

Sandra Alves Hoje às 14:20, atualizado às 14:41 Facebook

Esta terça-feira, há mais dois óbitos por covid-19 registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 388 novos casos, ultrapassando-se assim a fasquia das 821 mil infeções. Hospitalizações baixam.

Portugal reporta oficialmente um total de 16.845 mortes causadas pela covid-19 e 821.104 casos positivos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas morreram mais dois doentes com covid-19, ambos na região de Lisboa e Vale do Tejo: um homem entre os 60-69 anos e uma mulher com 80 ou mais anos.

Em relação aos 388 novos casos, é no Norte que foram reportados mais resultados positivos (147), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (140), a zona Centro (46), a Madeira (37), Açores (11), Algarve (quatro) e Alentejo (três).

Destaque para o aumento verificado no Norte (97 na segunda-feira e 147 esta terça-feira), no Centro (25 para 46) e na Madeira (oito para 37).

Há também mais 1654 recuperados, elevando para 777.503 o número de doentes que conseguiram superar o novo coronavírus.

As hospitalizações confirmam a tendência de descida com menos 39 internados, num total de 584, e 129 estão em cuidados intensivos, ou seja, menos sete.

Os casos ativos baixaram 1268 para 26.756 mas há mais 228 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 15.853.