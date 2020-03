Dois novos casos de coronavírus em Portugal. São já 15 no total

Tiago Rodrigues Hoje às 09:44 Facebook

Há dois novos casos de infeção com Covid-19 em Portugal. São duas mulheres que foram internadas no hospital de S. João, no Porto, com ligações a outro doente.

Sobe assim para 15 o número total de casos positivos em Portugal. Dez estão no hospital de S. João.

A notícia é avançada pela RTP.

Portugal regista 15 infeções confirmadas de Covid-19, algumas das quais resultantes de três cadeias de transmissão, e vários casos suspeitos ainda a aguardar resultado.

Segundo o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o número total de casos suspeitos era, sexta-feira à noite, de 181 desde o início do ano, entre os quais os 30 que se encontravam ao final do dia a aguardar resultados dos exames laboratoriais.

Ainda de acordo com o boletim, houve ainda 354 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para mais de 100 mil em todo o Mundo, das quais mais de 3400 morreram, em 92 países e territórios, segundo o mais recente balanço. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".