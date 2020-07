Dois novos infetados detetados no Mercado Abastecedor do Porto

JN/Agências Hoje às 19:34 Facebook

Três postos de venda do Mercado Abastecedor do Porto foram esta sexta-feira encerrados, depois de terem sido detetados pelo menos dois casos positivos de covid-19 no estabelecimento comercial.

A informação foi prestada pela administração do Mercado Abastecedor que, em comunicado afixado no mercado, dá conta de que tomou conhecimento da existência de dois casos confirmados e de um caso suspeito de covid-19.

"De imediato, e por instruções da Delegação de Saúde, foram encerrados os postos de venda nos quais estes trabalhadores exerceram a sua atividade", é descrito no documento, que pede a quem esteve em contacto com os trabalhadores em causa desde 29 de junho que contacte o Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental.

O concelho do Porto está, segundo os relatórios da Direção-Geral da Saúde, sem novos infetados há cerca de um mês. Ainda não se sabe se estes dois novos casos já foram validados pela DGS e, se sim, quais os concelhos em que foram registados (conta o concelho de residência).

Portugal contabiliza pelo menos 1587 mortos associados à covid-19 em 42.782 casos confirmados de infeção, segundo o boletim da DGS de quinta-feira.