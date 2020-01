Idosos e jovens à mesma mesa para analisar as notícias

Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram já 200 as pessoas que participaram nas sessões de leitura crítica de jornais do projeto JN Todos, uma iniciativa da Associação JN Solidário que está a ser desenvolvida no concelho de Vila Nova de Gaia, em parceria com a autarquia local. À mesma mesa, idosos e jovens discutem a atualidade do país, elegendo para conversa os mais variados temas entre as notícias que são publicadas pelo nosso jornal ao longo de uma semana.

Por norma, as sessões decorrem às quintas e às sextas-feiras em lares ou centros de dia, que abrem as suas portas a grupos de estudantes do ensino secundário e do ensino profissional. Desde que o projeto arrancou, em junho do ano passado, aderiram às sessões de leitura crítica de jornais perto de 20 instituições.

Prolongando-se até julho de 2021, a leitura de jornais do JN Todos acompanha o calendário escolar e, de momento, ainda há algumas vagas para o terceiro período do corrente ano letivo. Aos alunos é exigido que tenham pelo menos 16 anos e as inscrições podem ser feitas através do email jnsolidario@jn.pt.

Alunas da academia sénior da Associação Desportiva e Cultural Santa Isabel com alunos do projeto Sim, Somos Capazes Foto: JN Todos

Fruto de uma candidatura que mereceu a comparticipação de fundos comunitários (através do POISE-Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), o projeto JN Todos tem como principais destinatários os idosos do concelho, visando promover o envelhecimento ativo através do cruzamento intergeracional. Dessa forma, além de promover a cidadania ativa e o espírito de entreajuda, potencia a criação de laços afetivos entre pessoas que não se conhecem.

Encontros de saberes e voluntariado no domicílio são as outras grandes vertentes desta iniciativa solidária.