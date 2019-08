Projeto JN Todos recruta voluntários para ajudar idosos

JN Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto JN Todos está a recrutar voluntários para levar a efeito, junto dos idosos de Vila Nova de Gaia, a ação Todos Podemos Ajudar.

O objetivo da iniciativa é dar resposta a situações pontuais que, pelos mais diversos motivos, não encontrem solução na rede social existente no concelho. Desde uma pequena reparação em casa a uma ida à farmácia, são muitas as circunstâncias em que o voluntariado pode atuar.

Residir em Vila Nova de Gaia e ter pelo menos 18 anos são dois dos requisitos que os candidatos têm de cumprir, além de serem pessoas responsáveis e comprometidas com o espírito solidário e de entreajuda. Trabalhar em equipa e assumir como seus os objetivos da Associação JN Solidário, entidade que está a desenvolver o projeto em parceria com a autarquia local, são outras das condições indispensáveis.

Os interessados podem contactar a equipa responsável através do email jnsolidario@jn.pt ou pelos números 912515855, 912514571 e 915332398.

Criada em 2017, a Associação JN Solidário encontra as suas raízes na rubrica "Todo o Homem é meu irmão", que há mais de 50 anos canaliza para famílias carenciadas os donativos dos leitores do Jornal de Notícias. O projeto JN Todos é o mais recente desafio no âmbito da inovação social e resulta de uma candidatura a fundos comunitários.