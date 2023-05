E os céus vão encher-se com 45 mil pombos-correio  

Prova é uma das maiores do Mundo e conta com a participação de oito mil columbófilos portugueses.

Treinam, descansam, tomam banhos de imersão para relaxar os músculos e comem alimentos específicos e suplementos, consoante as provas que vão disputar. Não falamos de seres humanos, mas sim de pombos-correio. São atletas de alta competição. E, este sábado, cerca de 45 mil vão ser largados em Valência, no sul de Espanha, para sozinhos voarem até aos seus pombais, em Portugal. A prova nacional de fundo, organizada pela Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) desde há sete anos, é uma das maiores do Mundo na categoria.

São cerca de oito mil os columbófilos - na sua esmagadora maioria portugueses, com exceção de meia dúzia espanhóis - a participar na prova, que testa os pombos-correio na modalidade de "fundo". "Vão percorrer à volta de 700 quilómetros. São animais, maioritariamente, entre os dois e os quatro anos de idade, que treinaram muito para isto, para "ganhar asas", como nós dizemos. Eles são mesmo atletas de alta competição", explica ao JN Almerindo Mota, presidente da FPC.