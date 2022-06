"É preciso que o Governo decida se quer governar ou fazer oposição", diz Rui Tavares

Carla Sofia Luz Hoje às 12:45 Facebook

Rui Tavares critica a decisão de Pedro Nuno Santos para o novo aeroporto de Lisboa e entende que este processo político penaliza o Governo socialista: "É preciso que o Governo decida se quer governar ou fazer oposição a si mesmo".

A solução para o novo aeroporto de Lisboa, apresentada nesta quarta-feira pelo ministro das Infraestruturas, "era a pior das decisões", acredita Rui Tavares. A revogação do despacho, feita já esta quinta-feira pelo primeiro-ministro António Costa, é uma decisão positiva nesse sentido.

"Fazer, desde já, um aeroporto numa localização onde existem impactos ambientais muito negativos, atirando para as calendas a localização" em Alcochete não faz sentido para o deputado do Livre.

Rui Tavares lembra o parecer do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, comunicado ao Parlamento, no sentido de que a localização do novo aeroporto em Alcochete terá um impacto positivo, pois permitirá fazer a descontaminação dos solos dos campos de tiro de Alcochete.