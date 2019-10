Eduardo Pinheiro escolhido para secretário de Estado da Mobilidade

Carla Soares Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-presidente da Câmara de Matosinhos, Eduardo Pinheiro, é o socialista escolhido para assumir o lugar de secretário de Estado da Mobilidade no novo Governo socialista.

O autarca de 40 anos, que na Câmara de Matosinhos passou de independente para militante, foi convidado para o Ministério de Matos Fernandes e aceitou, conforme adiantaram esta sexta-feira ao JN várias fontes do partido. Um dos desafios que é apontado para este socialista nortenho no próximo Executivo é a expansão do metro do Porto com a construção de novas linhas. Porém, ainda não é certo que fica com o dossiê do metro, fruto da distribuição de áreas que ainda irá ocorrer no Governo.

Na Autarquia, Eduardo Pinheiro começou por ser número dois de Guilherme Pinto e depois de Luísa Salgueiro, atual presidente. Tem assumido as pastas do Planeamento e Ordenamento do Território; Gestão e Fiscalização Urbanística; Reabilitação Urbana; Finanças e Património.

Entretanto, eram já conhecidas as saídas de José Mendes e Célia Ramos, o primeiro de secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade e a segunda do Ordenamento do Território.

Matos Fernandes mantém-se como o governante de um Ministério que juntará ao Ambiente a Ação Climática.