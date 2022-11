Embaixador português chamado pelo Governo do Catar por declarações "hostis"

Hoje às 23:15 Facebook

O Governo do Catar chamou esta quarta-feira o embaixador de Portugal no país, Paulo Neves Pocinho, para abordar o assunto de declarações feitas por várias figuras do Estado português, inclusive pelo Presidente da República, consideradas "hostis".

Ao JN, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou "que o embaixador de Portugal em Doha esteve, conforme prática habitual, no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, no quadro da preparação da deslocação do sr. Presidente da República Portuguesa ao país, por ocasião do Campeonato Mundial de Futebol".

Marcelo Rebelo de Sousa está em viagem para assistir ao primeiro jogo da seleção portuguesa no Mundial 2022, contra o Gana, devendo chegar ao Qatar ao final da manhã desta quinta-feira.

Em causa estarão as declarações que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa fez na terça-feira sobre a violação dos direitos humanos no Catar, reforçando que irá "dizer o que pensa sobre a situação política" e falará sobre a questão dos direitos humanos", no âmbito de uma iniciativa sobre educação.

A viagem do chefe de Estado ao Catar foi aprovada no Parlamento na terça-feira, com os votos contra da Iniciativa Liberal, BE, PAN, Livre e dos deputados socialistas Isabel Moreira, Alexandra Leitão, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves. O PS, PSD (três deputados sociais-democratas abstiveram-se) e PCP votaram a favor da deslocação, enquanto o Chega se absteve.