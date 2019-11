Empresa portuguesa aconselha "empregadas filipinas" para servir à mesa no Natal

Emília Monteiro Hoje às 17:49 Facebook

A proposta publicitária é da SVHome, que argumenta que as mulheres filipinas são as melhores para trabalhar na quadra, uma vez que não celebram o Natal.

Está a causar polémica o anúncio divulgado por uma empresa de colocação de empregadas domésticas que convida os possíveis clientes a contratar uma "empregada Filipina para servir à mesa, cozinhar ou baysitting" para a noite de Natal ou de passagem de ano.

"Contrate empregada e dedique mais tempo à sua família", refere o anuncio da SVhome, a empresa que, desde há 15 anos, ajuda "as famílias a encontrar soluções".

"São as pessoas que nos pedem empregadas filipinas porque elas não celebram o Natal e, normalmente, estão sozinhas em Portugal e, para além de ganharem 10 euros por hora, ainda passam a noite com uma família", disse ao JN Susana Villa, responsável pela empresa.

"Não há aqui nada de ilegal ou imoral. Estamos a dar trabalho a quem precisa e só não temos empregadas portuguesas a trabalhar nessa noite porque elas celebram o Natal em família", frisou.

Apesar de as Filipinas serem, percentualmente, um dos países do mundo com mais católicos, celebrando as festas religiosas, Susana Villas afirma que as filipinas residentes em Portugal "não celebram o Natal e até gostam de trabalhar para famílias portuguesas".