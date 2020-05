Empresário do Bangladesh é a primeira vítima mortal abaixo dos 40 anos em Portugal

Milene Marques Hoje às 19:52 Facebook

Um imigrante natural do Bangladesh é a primeira vítima mortal de covid-19 com menos de 40 anos, no país. Trata-se de um empresário de 29 anos, da zona de Martim Moniz, em Lisboa.

Jahirul Islam morreu esta segunda-feira no hospital Curry Cabral, em Lisboa, e foi já a enterrar esta terça-feira no Cemitério do Lumiar, segundo o presidente do Centro Islâmico do Bangladesh, Rana Taslim.

A vítima deu entrada no Curry Cabral a 4 de abril com a mãe, ambos infetados com o coronavírus. A mãe encontra-se bem, a recuperar em casa, segundo Rana Taslim.

Jahirul Islam chegou sozinho a Portugal em 2011 e abriu alguns negócios em Lisboa - possuía uma loja, um restaurante e um hostel, de acordo com o líder da comunidade. Deixa a mulher e uma filha no Bangladesh, que estariam para vir para Portugal. Os pais e uma irmã instalaram-se entretanto em Lisboa.

O boletim epidemiológico de hoje da Direção Geral de Saúde dá conta de onze mortes por covid-19 registados no país na última segunda-feira. Entre elas consta esta primeira morte na faixa etária dos 20 aos 29 anos. Na conferência de imprensa desta terça-feira, o subdiretor-Geral da Saúde escusou-se a esclarecer se a vítima possuía mais alguma doença para além da covid-19, que possa ter agravado o seu quadro.