Empresas ameaçam deixar de vender passes dos jovens

As empresas de transportes coletivos de passageiros ameaçam deixar de vender os passes sociais devido à dívida acumulada de cerca de sete milhões de euros. Para o presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP), Cabaço Martins, a situação é clara: ou o governo regulariza a dívida em breve, ou "seguramente que as empresas não vão disponibilizar passes sociais" para vender no início do ano letivo, em setembro.

"São descontos sociais determinados pelo Estado, que as empresas aplicam e depois o Estado reembolsa as empresas", explica Cabaço Martins. Contudo o Estado ainda não pagou nenhum mês de 2021 e, segundo o presidente da associação, "é uma prática comum de todos os governos. Pagam sempre tarde, algo que deveria ser pago todos os meses".

Cabaço Martins lamentou que se atrase o pagamento de um valor que é "muito importante para as empresas", uma vez que "o dinheiro está lá, está orçamentado. O governo só tem de aprovar a resolução em Conselho de Ministros, mas não o faz porque se esquece, ou talvez não considere importante, mas é muito importante".

O representante frisou que já alertaram "várias vezes o Ministério do Ambiente" para este atraso e que lhe garantiram que a aprovação ia ser agendada. Contudo, as empresas continuam à espera da medida administrativa que vai permitir os pagamentos dos valores em atraso

Os passes sociais que podem ser afetados pela decisão caso o governo não regularize a situação são o 4_18, Sub23 e o Social+, que se destina a famílias numerosas que comprovadamente tenham rendimentos reduzidos.

O presidente da ANTROP afirmou ainda que se o governo não aprovar o pagamento em breve, além de deixarem de vender os passes sociais, as empresas ponderam reduzir o serviço de transporte.