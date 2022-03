Empresas recusam obras para melhorar aquecimento nas casas das famílias pobres

Indisponibilidade das empresas e falta de resposta para orçamento são entraves. Só 8,7% dos vales foram gastos.

Há empresas inscritas no programa Vale Eficiência que estão a recusar realizar as obras de melhoria de eficiência energética nas casas de famílias carenciadas e nem respondem aos pedidos de orçamento. Alegam que o serviço não compensa e que o volume de trabalho que têm em mãos não permite ter disponibilidade para dar resposta às obrigações burocráticas exigidas pelo programa do Governo, lançado em agosto de 2021. Consequentemente, os beneficiários não estão a conseguir gastar o voucher, atribuído pelo Fundo Ambiental para melhorar a eficiência energética das suas habitações. Até 8 de março, segundo o Ministério do Ambiente, tinham sido usados apenas 438 dos 5020 vales já concedidos. Trata-se de uma taxa de utilização de 8,7%.

Afirmando que o Fundo Ambiental já foi alertado, o Ministério do Ambiente garante que está "a fazer a inventariação dos fornecedores nesta situação". A par disso, "nas sessões de esclarecimento que tem vindo a desenvolver com os fornecedores, estes foram informados que tal é um incumprimento", frisou.