Encontrada morta enfermeira desaparecida em Lisboa

A enfermeira do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que estava desaparecida desde segunda-feira, foi encontrada sem vida esta sexta-feira à tarde, confirmou ao JN Graça Lopes, amiga da profissional de saúde.

A enfermeira Célia Paulo trabalhava no Hospital de Santa Maria e despediu-se dos filhos quando saiu de casa para ir trabalhar, no dia 18 de janeiro, mas não compareceu no local de trabalho.

Os três filhos adolescentes, família e amigos pediram ajuda nas redes sociais nos últimos dias.

O Ministério Público já abriu um inquérito para apurar o que aconteceu, confirmou o JN.