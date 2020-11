Enfermeira infetada obrigada a trabalhar 10 dias em lar de Ourém

Francisco Pedro Hoje às 21:17 Facebook

Uma enfermeira infetada com covid-19 diz ter sido obrigada a trabalhar 10 dias seguidos num lar de idosos, em Ourém, e só este sábado regressou a casa, depois de ter lançado um pedido de ajuda nas redes sociais.

O pedido de ajuda no Facebook gerou centenas de comentários de indignação, entre eles o da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

Susana Poeta acusou positivo no dia 4 de novembro e afirma ter sido impedida de sair da instituição até à realização de novo teste, com resultado negativo. Na sexta-feira voltou a ser testada, mas com receio de ter de ficar no lar mais 10 dias, denunciou o seu caso numa página do Facebook dedicada ao debate entre enfermeiros.

"Neste momento estou exausta, sou a única enfermeira, trabalhei todos os dias porque tinha que dar temperaturas e sintomas dos utentes, vigiar dia e noite, há 10 dias que mal durmo. Serei obrigada a permanecer mais 10 dias na instituição? Estou a cuidar de pessoas, quem cuida de mim?", escreveu a enfermeira.

Estás positiva, vais imediatamente para casa até estares bem. Palavra de honra

Os comentários não se fizeram esperar. "Estás positiva, vais imediatamente para casa até estares bem. Palavra de honra", reagiu a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, que, segundo apurou o JN, já pediu a Susana Poeta que faça uma exposição do caso, para avaliação e possível procedimento judicial.

Enquanto cresciam as mensagens de apoio à enfermeira, a bastonária partilhou o caso na sua página do Facebook, com uma tomada de posição: "Só um pequeno aviso à delegada de saúde desta zona e ao lar residência Sénior Geração de Elite em Ourém. Ou deixam sair de imediato esta enfermeira, cumprindo a norma da DGS que é muito clara, positivos não trabalham, ou terão uma queixa-crime por sequestro". Ao final da tarde, Susana Poeta informou que já estava em casa. O JN tentou obter um comentário do lar, mas sem sucesso