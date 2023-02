Epilepsia: "Mais limitante é o estigma que as pessoas enfrentam"

Neste Dia Internacional da Epilepsia, a neurologista e presidente da Delegação Centro da Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE), Rute Teotónio, relembra que a maior parte dos doentes tem as suas crises controladas, sendo capaz de fazer uma vida totalmente normal sem grandes limitações. Ainda assim, o estigma social persiste e há quem prefira não assumir a doença no local de trabalho.

"É importante dar-lhes as mesmas oportunidades e não criar barreiras. Mais limitante [do que a doença] é o estigma que estas pessoas enfrentam, fruto da atitude que a sociedade tem e também os próprios empregadores", alertou Rute Teotónio, em declarações ao JN, a propósito do Dia Internacional da Epilepsia.

Em Portugal, estima-se que existam 50 a 60 mil pessoas diagnosticadas com a doença, mas "não existe só uma epilepsia", apontou a especialista. "Cerca de 60 a 70% dos doentes têm crises generalizadas, controladas sob terapêutica farmacológica e conseguem viver uma vida perfeitamente normal. Não há nenhuma incapacidade intelectual ou motora que condicione estas pessoas".