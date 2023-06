Equipa dedicada à urgência: "Como é que aguentas isto todos os dias?"

Há vinte anos, o Hospital de S. João, no Porto, foi um dos primeiros do país a ter uma equipa dedicada à urgência. "Uma pedrada no charco" que, pela primeira vez, permitia remunerar os profissionais de forma diferenciada, com incentivos pelo desempenho. Mas com os cortes impostos pela troika, o projeto foi definhando e saíram dezenas de médicos. Fomos ver o que sobra e o que falta, numa altura em que o modelo das equipas dedicadas à urgência, bem como as condições de trabalho e a remuneração associada, estão a ser negociados entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos.

Duas décadas depois, na equipa dedicada da urgência do S. João restam 19 médicos da casa e só dois entraram no pós-troika. São metade da equipa que já foram e as escalas são asseguradas com a ajuda de internistas, que tinham recuado para as consultas e cirurgias e tiveram de voltar, e com cada vez mais prestadores de serviço (43). "Sobrevive-se", na expectativa do regresso de um modelo "que teve bons resultados" e acalentando a esperança da criação da especialidade de Medicina de Urgência.

Se tal não acontecer, as "falências pontuais", que têm afetado as urgências de Lisboa e Vale do Tejo, "vão multiplicar-se por 10, por 20, por 100", avisa o diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Interna do S. João. Nélson Pereira recorda os bons resultados assistenciais e económico-financeiros do modelo. "Permitiu que os internistas recuassem para o apoio permanente ao internamento, libertou médicos para as consultas e cirurgias", e ajudou na abertura de novas valências como a hospitalização domiciliária, descreve. Hoje restam poucos e sem especialidade própria: entrar no projeto significa "condenar a carreira".