Erro de contagem em Beja. Concelho afinal avança no desconfinamento

O Município de Beja vai avançar para a 3.ª fase de desconfinamento. Erro de cálculo nos números por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS) foi retificado esta sexta-feira. Primeiro-ministro já informou presidente da câmara.

Um erro da DGS levou a que o concelho de Beja fosse incluída no grupo de sete municípios de "marcavam passo" na segunda fase do desconfinamento. Segundo avançou ao Jornal de Notícias o autarca de Beja, Paulo Arsénio, "o primeiro-ministro telefonou já esta manhã a dar conta do erro e da sua retificação, confirmando que os números por nós apresentado eram os corretos". Esta manhã, a DGS enviou um comunicado às redações onde dá conta deste erro.

O presidente da câmara de Beja acrescentou que manteve uma conversa com Mário Jorge Santos, Coordenador da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), onde concluiu "que existia um erro, que importava ser retificado". No decreto que será publicado ainda esta sexta-feira, "Beja já estará excluída do grupo dos sete".

De acordo com os relatórios diários sobre a pandemia de covid-19 emitidos pela ULSBA, o município de Beja apresentava um total de 2259 casos no início do dia 31 de março e 2295 no final do dia 13 de abril, um aumento de 36 novos casos.

Na fórmula de cálculo da incidência por cada 100 mil habitantes, o concelho de Beja, com 33.579 habitantes, apresenta um rácio de 107 casos, fora dos 120 que obrigavam a que se mantivesse na segunda fase de desconfinamento. Assim, Beja avança para a 3.ª fase do desconfinamento.

Regras nesta nova fase:

Permite-se a abertura de todas as lojas e centros comerciais; Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22.30 horas nos dias de semana ou 13 horas nos fins de semana e feriados; Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos; Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

Autoriza-se a prática de: Modalidades desportivas de médio risco; Atividade física ao ar livre até 6 pessoas; Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²); Casamentos e batizados com 25% de lotação.

Ensino secundário e ensino superior regressam ao modo presencial.