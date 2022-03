Escassez de cereais pode ser "boa oportunidade" para equilibrar a dieta

Inês Schreck Hoje às 16:10 Facebook

A crise energética e a crise dos cereais, agravadas pela guerra na Ucrânia, já estão a fazer subir os preços dos alimentos. O tema preocupa, até porque não se conhece a sua extensão e duração. Os nutricionistas admitem que pode ser uma boa oportunidade para os portugueses terem uma dieta mais equilibrada.

Há alternativas saudáveis que podem ajudar a mitigar os efeitos desta escassez. E os nutricionistas admitem que esta pode ser uma boa oportunidade para os portugueses terem uma dieta mais equilibrada. E para se pensar na autossuficiência alimentar.

A maioria dos cereais importados por Portugal (cerca de 70%) são para as rações dos animais e o aumento dos preços daquela matéria-prima já está a refletir-se na fatura do talho. Num país onde o consumo per capita de carne está acima do recomendado, a solução para contornar a subida de preços pode ser comer menos.