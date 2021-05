Escolas com flexibilidade ficaram acima da média

Alexandra Inácio Hoje às 00:02 Facebook

A percentagem de escolas com média negativa nos exames caiu de 20% (120 estabelecimentos) para 1,6% (10).

No ano passado, por causa da pandemia, só os alunos que quiseram candidatar-se ao Ensino Superior fizeram provas. A avaliação externa não contou para a conclusão do Secundário. E a classificação sofreu alterações: entre um grupo de perguntas só as melhores contaram para a nota. Um modelo que pode manter-se nos próximos anos, assumiu ao JN o presidente do Instituto de Avaliação Educativa, Luís Pereira dos Santos, em entrevista (ver página 31).

Além disso, cumpriram-se três anos de aplicação do Programa de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC). Em que posição ficaram essas escolas que fizeram outra gestão do currículo? Foram penalizadas? Longe disso.