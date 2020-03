Escolas de Felgueiras e Lousada fecham, populações devem evitar deslocações

Sandra Alves Ontem às 22:41 Facebook

As escolas públicas e privadas de Felgueiras e Lousada vão encerrar e as populações destas localidades devem evitar deslocações desnecessárias, anunciou a Direção-Geral da Saúde.

Num comunicado divulgado este domingo à noite, a Direção-Geral da Saúde (DGS) sublinha que, dos 23 casos de infeção por Covid-19 existentes na Região Norte, há 19 que correspondem ao mesmo foco.

"Tendo em conta a circunscrição de maioria destes casos aos concelhos de Felgueiras e Lousada, afetando também instituições escolares, a evidência apoia o fecho preventivo de todas as escolas", explica a DGS, acrescentando que "estudos comparativos em circunstâncias de epidemia mostram que o fecho preventivo tem maior efeito quando comparado com o reativo".

"Mediante o acumular de casos" nestes dois concelhos "proceder-se-á ao encerramento não só dos estabelecimentos escolares (públicos e privados), mas também à suspensão de atividades dos estabelecimentos de lazer/culturais e de utilização pública, designadamente ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas".

A DGS refere que "esta medida é temporária" e apela às populações de Felgueiras e Lousada "devem evitar deslocações desnecessárias e participar em reuniões com elevado número de pessoas, de forma a reduzir o número potencial de pessoas contagiadas".

Em relação à Região Norte, a DGS informa que há 646 contactos identificados com relação aos 23 casos positivos de Covid-19, 296 pessoas estão em isolamento profilático e vigilância ativa e há 21 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais.

Já no sábado à noite, a Câmara de Felgueiras tinha anunciado medidas excecionais de prevenção em Idães, freguesia associada aos relacionamentos diretos ou indiretos do funcionário de uma empresa de Lousada, confirmado como um dos casos positivos de Covid-19 que se encontra internado no Hospital de São João, no Porto.

Entre as medidas anunciadas está o encerramento dos equipamentos municipais de Idães, incluindo biblioteca e piscina, como medida adicional à suspensão de atividade na EB 2,3 da localidade, anunciada pelo Governo.