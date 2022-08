Escolas recomeçam sem bolhas, mas com reuniões online

Alexandra Inácio Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

As aulas vão recomeçar sem bolhas, desfasamento de horários, limitações nas cantinas ou circuitos obrigatórios. A evolução pandémica permite às escolas aligeirar as regras preventivas contra a covid-19, no arranque do ano letivo, mas, ainda assim, algumas vão manter-se, garantem os diretores.

"A escola de 2022 não é a mesma de 2019", frisa Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), sublinhando que não pode esquecer-se o passado e que a pandemia ainda não acabou. Os agrupamentos vão manter os planos de contingência que prevêem, por exemplo, as regras relativas à higienização dos espaços.

"Manter a limpeza das salas de aula ou dos ginásios quando muda a turma faz sentido", defende Manuel Pereira. Além da higienização dos espaços, outra medida, aplicada pela pandemia e que se revelou "benéfica" para o funcionamento das escolas, foi as reuniões online de professores, defende Filinto Lima.