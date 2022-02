"Baixa do Porto tem ótimos cafés para se estudar"

Ana Correia Costa Hoje às 15:17 Facebook

Amanda Reis, uma estudante brasileira de arquitetura, mostra-se rendida à Invicta, onde se podem fazer trabalhos nos períodos pós-letivos, "num ambiente de ateliê". Destaca a vida na zona da Baixa, onde a par de locais de diversão, "há ótimos cafés par estudar".

Em Portugal há quase dois anos e meio, a brasileira Amanda Reis já se sente em casa. Chegou ao Porto em 2019, para estudar Economia, mas logo desistiria, apesar de ter frequentado a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. O gosto pela Matemática enganou-a na vocação, e, como também é apaixonada por artes, trocou o curso na FEP pelo Mestrado Integrado em Arquitetura, na FAUP.

Desde que chegou ao Porto, Amanda já teve quatro moradas, uma delas em Rio Tinto, Gondomar, mas foi no coração da Invicta que acabou por encontrar o melhor sítio para viver e estudar, apesar de ser "difícil achar barato" um apartamento. A morar nos Poveiros, na Baixa, e a frequentar a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, na zona do Campo Alegre, confessa-se rendida à zona ocidental da cidade.