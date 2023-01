Ensinar a cultivar em harmonia com a Natureza

Nascido em Santo Tirso, projeto da agrofloresta da Manguela cria raízes e dá frutos: além da aplicação no terreno, espaço recebe formações.

É ecologia em estado puro, mas pela mão do Homem: ancorada no princípio da agricultura regenerativa, que não satura o solo, a Estação Agroflorestal da Manguela, situada na Quinta da Manguela, em Santo Tirso, está a desenvolver uma agrofloresta de sucessão - ou sintrópica, a antítese da monocultura - e a partilhar o conhecimento com todos, através de formações e consultorias.

Os próximos cursos arrancam em março, divididos entre aqueles que se destinam a produtores domésticos, que pretendam fazer cultivos em casa, e os que são direcionados para agricultores. "Vamos ter cursos vocacionados para a agricultura familiar, para quem quiser iniciar uma transição ecológica, seja em contexto urbano ou rural", adianta Ricardo Meireles, proprietário da quinta e mentor do projeto, que desenvolve em parceria com o engenheiro agrónomo Walter Sandes, com quem fundou o coletivo "Somos agrofloresta".