Guimarães planeia revolução na mobilidade com minibus e teleférico

Rui Dias Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Autocarros em vias dedicadas que poderão evoluir para linhas de metro ligeiro, comboios urbanos, minibus autónomos e até um teleférico fazem parte de um estudo para a mobilidade do futuro em Guimarães, elaborado pela Trenmo Engenharia, cujas conclusões foram apresentadas há dias pela equipa liderada pelo professor Álvaro Costa, da Universidade do Porto.

De acordo com o Município, o objetivo central do trabalho é auxiliar na definição de uma estratégia para a promoção do transporte público e no posicionamento para a captação de futuros financiamentos.

A Trenmo propõe uma mudança gradual, que se prolonga num intervalo temporal de 20 anos, "até porque não há meios financeiros para fazer tudo já", clarifica o presidente da Câmara, Domingos Bragança.