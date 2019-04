Lojas sem funcionários vão mudar as rotinas das cidades

Paulo Lourenço Hoje às 14:39 Facebook

Espaços com máquinas de bebidas e produtos alimentares e lavandarias self-service foram pioneiros, mas, hoje, até já se testam lojas que se deslocam e vão ter com o cliente. Depois do Japão e Estados Unidos, o conceito está a chegar à Europa. A revolução vai mexer com os hábitos das famílias.

Fazer compras a qualquer hora ou dia da semana, entrando em lojas através de códigos enviados para um smartphone, escolher os produtos e sair sem passar por uma registadora. O que até há muito pouco tempo parecia ficção científica é já uma realidade. Primeiro chegaram os pequenos espaços com máquinas "vending" de bebidas e produtos alimentares, como a "Grab&Go", depois vieram as lavandarias automáticas e os alugueres de carros, bicicletas ou trotinetes por telemóvel. Comprar ou contratar serviços sem a presença humana é uma tendência que vai crescendo gradualmente nas grandes cidades e a tecnologia não para de surpreender. Recentemente, na cidade chinesa de Xangai, foi mesmo testado um modelo de loja que vai ter com o cliente ao sítio a partir do qual este a requisita.

Mas se estas inovações têm tido o seu berço natural em países asiáticos e nos Estados Unidos, e assentam, maioritariamente, no ramo alimentar, a verdade é que se assiste a uma expansão para a Europa, onde o conceito se alarga a outros setores de atividade. Um dos exemplos mais recentes está mesmo aqui ao lado, em Madrid, onde um empresário de decoração inaugurou, em novembro, a primeira loja de móveis do Mundo sem qualquer empregado.