Uma simples app duplicou-lhe os clientes da pizaria

Uma simples aplicação para smartphone revolucionou o negócio da pizaria Pinóquio, uma das mais conhecidas do concelho de Guimarães, ao duplicar o número de clientes e representar mais 35% do volume de faturação.

Os produtos que se encontram na aplicação são os mesmos da loja física, situada na vila de Brito, em Guimarães. A única coisa que mudou foi a forma de os pedir, com a aplicação surgida há meio ano. "As entregas ao domicílio começaram em agosto de 2016, a aplicação entrou em funcionamento um ano depois e revolucionou completamente o negócio", refere Miguel Castro, um dos três sócios.

Em termos de números, a aplicação já lhe deu quase 1500 novos clientes, uma média de 200 por mês e sete por cada dia que passa. Na prática, o software permite encomendar uma piza ou qualquer outro produto disponível em loja, e recebê-lo em casa como qualquer entrega ao domicílio normal.

A funcionalidade da aplicação também é semelhante a qualquer outra. O download gratuito é feito através da App Store ou Google Play, pela pesquisa "Pizzaria Pinóquio". Depois, o utilizador faz o registo e escolhe a piza, com o pagamento associado a cartão ou no ato da entrega.

Depois da encomenda, o cliente recebe a mensagem a dizer que "a piza está a caminho". Caso haja algum problema também é informado, numa proximidade comunicativa que só foi possível com o software: "Permite-nos comunicar com as pessoas em tempo real, o que não acontecia até agora".

Na prática, o que mudou com a aplicação foi a fórmula e a simplificação do processo para o cliente, o que não é um pormenor tendo em conta o aumento do volume total de faturação da empresa em cerca de 35 %.

Além disso, a aplicação permite que Miguel Castro consiga gerir as estatísticas das entregas, o que não era feito até agora. "Conseguimos perceber o raio de ação onde fazemos mais entregas, onde está cada estafeta ou quais os produtos mais pedidos", exemplifica.

O criador da aplicação foi um programador amigo de um cliente da pizaria. Caso contrário, Miguel Castro ainda hoje estaria à espera de alguém que a pudesse fazer: "Pedi orçamento para várias empresas e até hoje não recebi o preço. A conversar com um programador amigo de um cliente, ele conseguiu", explica.