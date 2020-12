Joana Amorim Hoje às 17:47 Facebook

Elevada letalidade por covid-19, numa altura em que desaceleram os novos casos, preocupa especialistas.

Nunca a covid matou tanto como nos últimos sete dias, com 585 óbitos, numa média diária, entre 6 e 12 de dezembro, de 83,6 mortes. O mês de dezembro responde já por 18% do total de óbitos por SARS-CoV-2. Com o desacelerar da incidência, a mortalidade está a preocupar os peritos.