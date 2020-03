Estado dá 350 euros na compra de bicicletas elétricas

Carla Sofia Luz Hoje às 09:27 Facebook

Incentivo do Estado é alargado aos velocípedes de carga e cria-se ajuda até 100 euros para bicicletas convencionais. Veículos ligeiros de mercadorias com apoio específico de 3 mil euros.

A aquisição de bicicletas elétricas urbanas terá apoio reforçado. O incentivo estatal, fixado em 250 euros em 2019, poderá chegar aos 350 euros este ano, alargando-se também às bicicletas de carga. As regras para a compra de automóveis também mudam: as empresas terão uma ajuda maior se adquirirem viaturas de mercadorias, mas a aquisição de ligeiros com apoio será limitada.

A prioridade é para as famílias. "Tem-se verificado um aumento nas vendas das viaturas elétricas, com correspondência aos anos em que existiu apoio do Estado. Por causa do preço das baterias, os veículos elétricos ainda têm um custo pesado para os particulares", explica Eduardo Pinheiro ao JN. O secretário de Estado da Mobilidade justifica a necessidade de, tal como sucedeu no ano passado, diferenciar positivamente o comprador particular. Assim, as famílias continuarão a gozar de um auxílio de três mil euros, enquanto as empresas receberão dois mil euros (em 2019, eram 2250 euros) por cada veículo ligeiro adquirido. Acresce que, na repartição do incentivo financiado pelo Fundo Ambiental, o Governo prevê apoiar a aquisição de 700 carros por famílias e apenas 300 por pessoas coletivas.