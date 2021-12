Desde esta quarta-feira, 1 de dezembro, estão em vigor novas medidas para responder ao aumento do número de casos de covid-19, no âmbito da situação de calamidade, que vai manter-se até 20 de março de 2022. As novas medidas assentam essencialmente no reforço da utilização de máscara, da testagem e do certificado digital.

Estamos em calamidade e há novas regras. O que precisa saber

Estamos em calamidade e há novas regras. O que precisa saber

