Ex-combatente em greve de fome por uma maior pensão

Um ex-combatente da guerra do Ultramar está, há quatro dias, a fazer uma greve de fome na escadaria do Parlamento em protesto por apenas receber uma pensão de 287 euros. Virgílio Manuel diz que são muitos os ex-militares com deficiência, como ele, que sobrevivem com esse valor. E exige reformas equivalentes ao salário mínimo.

Virgílio Jesus Manuel tem 70 anos e uma deficiência provocada por ter combatido na guerra colonial. "Já fui operado três vezes", conta, ao JN. Ainda assim, nunca mais conseguiu trabalhar.

Desde então, aquele ex-combatente de Benavente sobrevive com uma pensão de 287 euros mensais, que não é mais baixa porque, há três anos, foi aprovado um suplemento especial com um valor adicional que varia consoante o tempo de serviço militar prestado.