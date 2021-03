Exames do 9.º cancelados e provas de aferições só por amostragem

Alexandra Inácio Hoje às 21:59 Facebook

Os alunos do 9.º ano não voltam a fazer exames este ano. Tal como no ano passado, só os do 11.º e 12.º vão fazer provas de ingresso ao Superior. As provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos vão fazer-se apenas por amostragem e como diagnóstico das aprendizagens.

O calendário do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior ainda não foi divulgado mas o acesso decorrerá com as mesmas regras do ano passado: os alunos do 11.º e 12.º só farão provas de ingresso aos cursos a que pretendem concorrer e não exames de conclusão do Secundário. A média do 10.º, 11.º e 12.º será calculada apenas pela avaliação interna feita pelas escolas.

"Em face da retoma de atividades em regime não presencial e visando contribuir para um quadro de justiça e equidade, foi necessário à semelhança do que já se verificou no ano letivo 2019/ 2020, proceder à aprovação de um conjunto de medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da covid-19 no âmbito dos ensinos Básico e Secundário, quanto à avaliação e certificação das aprendizagens", lê-se na nota esta quinta-feira divulgada pelo Ministério da Educação.

As provas de aferição de Educação Física e Expressão Plástica que iam ser realizadas em maio pelos alunos do 2.º ano já haviam sido suspensas aquando da divulgação das alterações no calendário escolar e adiamento das fases dos exames do Secundário. Irão manter-se nos mesmos dias as restantes aferições previstas para o 2.º (Português, Matemática e Estudo do Meio), 5.º (Português e Inglês) e 8.º anos (Matemática e Inglês) mas apenas para alguns alunos por amostragem como forma de diagnóstico para aferir "aprendizagens eventualmente perdidas".