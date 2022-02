Exigência de teste à entrada em Portugal acaba esta segunda-feira

Erika Nunes Hoje às 19:06 Facebook

Novas regras serão publicadas este domingo em Diário da República para entrar em vigor às zero horas de segunda-feira.

A decisão do Conselho de Ministros de quinta-feira passada, de deixar de exigir teste negativo aos passageiros que desembarquem nos aeroportos nacionais, vindos do estrangeiro, assim como aos que entram no país através de fronteiras terrestres, entrará em vigor a partir das zero horas desta segunda-feira.

De acordo com o comunicado do gabinete da ministra de Estado e da Presidência deste domingo, a resolução aprovada na quinta-feira passada será "publicada amanhã [domingo] em Diário da República e as regras nela constantes estarão em vigor a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 7 de fevereiro".

A partir dessa altura, sublinha o comunicado, "passa a ser exigida apenas a apresentação do Certificado Digital Covid da UE nas suas três modalidades [recuperação, vacinação ou teste negativo] ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido".