Faltas à vacinação estão a aumentar e férias podem atrapalhar prazos

Futebol, feriados e proximidade da época estival pode justificar parte das faltas. "Task force" admite mudar locais de inoculação.

Seis meses após o início da campanha de imunização contra a covid-19 no país, contando-se quase oito milhões de vacinas administradas, alguns centros de vacinação estão a verificar um aumento no número de pessoas que faltam à inoculação. Mesmo depois de se terem autoagendado e confirmado por SMS a marcação. Autarcas ouvidos pelo JN lamentam a situação e revelam que estas ausências estão a aumentar.

"No dia do jogo de Portugal [com a Alemanha] verificaram-se dois fenómenos: pessoas que vieram a partir das 14 horas, antecipando autonomamente a chegada [a partida começou às 17 horas], e, mesmo assim houve mais de 100 pessoas que faltaram" à inoculação, revelou o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.