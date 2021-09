Farmácias já aceitam reservas de vacinas da gripe

Inês Schreck com M.S.L. e D.C. Hoje às 07:12 Facebook

Colaboração visa agilizar imunização da gripe. Estarão disponíveis 700 mil vacinas para venda ao público. Há estabelecimentos com mais de cem reservas.

As farmácias vão voltar a administrar gratuitamente vacinas da gripe a pessoas com mais de 65 anos, colaborando com os centros de saúde no esforço de imunização. Vão receber 200 mil doses do contingente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e comercializar outras 700 mil. Ainda não se sabe quando chegam as vacinas, mas a procura já começou e há quem tenha mais de uma centena de reservas em carteira (ler caixa).

No total, as farmácias vão ter 700 mil doses para venda ao público, com comparticipação estatal (mais 200 mil do que no ano anterior), e outras 200 mil do contingente do SNS, segundo apurou o JN junto da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Entre público e privado, o país contará com mais 400 mil vacinas da gripe. O contingente conseguido pelas farmácias junto dos fornecedores deixa o setor mais tranquilo. A agitação não é tão grande como no ano passado, mas já há muitas reservas no Porto e em Lisboa (ler ao lado).