Fátima vai oferecer imagem de Nossa Senhora à Ucrânia

A bênção da imagem será feita, sexta-feira, no final das celebrações do 13 de maio, numa peregrinação onde a oração pela paz na Ucrânia terá um lugar "muito especial".

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, explicou, em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira à tarde, que a oferta da imagem de Nossa Senhora resulta de um pedido feito pelo arcebispo metropolita de Lviv, diocese da Ucrânia onde está, neste momento, a imagem da Virgem Peregrina.

Segundo Carlos Cabecinhas, inicialmente, o arcebispo tinha solicitado a oferta da imagem peregrina ou que a visita em curso se prolongasse. A resposta à cedência foi negativa, por "uma questão de princípio".

"A imagem peregrina parte do Santuário e regressa" ao mesmo local, alega o reitor, adiantando que a visita irá prolongar-se pelo tempo que "as autoridades religiosas ucranianas entenderem como oportuno e necessário". A ideia é que "vá visitando outras dioceses, onde tal for possível".

Em alternativa, o Santuário propôs a oferta de uma imagem nova, "idêntica" àquela que está na Ucrânia, que ficará na catedral de Lviv, para onde seguirá depois desta peregrinação de 13 de Maio, na qual a guerra naquele país estará bastante presente, como assumiu o reitor do Santuário.

"A intenção na paz da Ucrânia acompanhar-nos-á de forma muito especial nesta peregrinação", onde se "rezará" pelo fim do conflito, afirmou Carlos Cabecinhas. O reitor frisa que, "não se trata de uma posição política", mas de "dar destaque às grandes vítimas [o povo ucraniano], mas que não são as únicas".

"Pedimos a paz para a Ucrânia. Não pedimos a desgraça para a Rússia", precisou.

Em complemento, o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, disse que "o mundo precisa da Ucrânia livre, mas também precisa da Rússia".

O prelado, que, pela primeira vez, vive esta peregrinação como titular desta diocese, sublinhou ainda que não se trata de pedir "a conversão da Rússia", mas de "pedir a paz", fazendo uma diferenciação entre a Mensagem de Fátima e o contexto atual.

Para D. José Ornelas, a situação presente "não tem que ver com um regime ateu, mas com uma deriva imperialista de um país que, violando o direito internacional, invadiu outro".