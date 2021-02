Fatura de água dispara nos concelhos com concessões

Joana Almeida Silva Hoje às 13:23 Facebook

Residente na Trofa ou em Santo Tirso paga mais 400 euros por ano do que um cidadão de Foz Côa. Há municípios em que a subida de escalão faz duplicar custo para famílias.

Os municípios com concessões de água continuam a ter os tarifários mais caros em Portugal. Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde estão no topo da lista dos mais onerosos para os consumidores, calcula a Deco Proteste num estudo a que o JN teve acesso. Num ano, um trofense paga mais 439 euros de conta de água do que um morador de Foz Côa, o concelho onde o serviço triplo (água, saneamento e resíduos sólidos) é mais barato. Acresce que, em alguns concelhos, a mudança de escalão pode fazer duplicar o valor a pagar no final do mês, o que penaliza as famílias maiores.

Os dez concelhos onde a fatura da água é mais alta estão todos sujeitos a um contrato de concessão. "Temos pedido aos municípios que expliquem o que fundamenta estas disparidades, isto é, porque é que, em vez de ser otimizada a gestão da água, estamos a atirar com mais custos para os consumidores?", questiona Bruno Santos, da Deco Proteste. Uma das explicações poderá ser a previsão de receitas nos contratos celebrados entre autarquias e privados , que não chega a ser alcançada. "Havia contratos que não correspondiam, por exemplo, à evolução demográfica do concelho e isso acabou por ser pago por quem vivia nesses municípios", aponta.