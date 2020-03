Fecho de escolas será decidido amanhã pelo Conselho Nacional de Saúde Pública

Augusto Correia Hoje às 11:55 Facebook

A possibilidade de fechar todas as escolas no país para travar o surto de coronavírus vai ser colocada pelo Governo, amanhã, numa reunião agendada com o Conselho Nacional de Saúde Pública.

Questionado pelos jornalistas sobre a eventualidade de fechar escolas devido ao surto de Covid-19, António Costa foi esclarecedor. "Essa é uma questão que vamos certamente colocar na reunião de amanhã com o Conselho Nacional de Saúde pública", disse o primeiro-ministro.

"Se o Conselho Nacional de Saúde Pública decidir que a melhor opção é fechar as escolas, seguiremos essa sugestão e agiremos em conformidade; se a decisão for a de manter a metodologia atual, de encerrar apenas aquelas em que há focos, é o que faremos", acrescentou o primeiro-ministro, em conferência de imprensa após uma reunião com vários ministros, entre os quais o da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e a da Saúde, Marta temido.

Questionado, ainda, sobre a eventualidade de se anteciparem as férias da Páscoa, de forma a que os alunos pudessem ficar em casa, numa espécie de quarentena dissimulada, António Costa remeteu a decisão para o resultado da mesma reunião, de amanhã. "Daremos seguimento àquilo que for recomendado e agiremos de acordo com a melhor informação técnica possível", justificou o primeiro-ministro.

António Costa aproveitou para recordar a importância de seguir as recomendações da DGS, em termos de higiene de de comportamento social, mantendo distâncias para não infetar ou ser infetado, e deixou claro que não há, de momento, qualquer tipo de problemas em frequentar restaurantes e hotéis. "Os estabelecimentos tomaram medidas para garantir a maior segurança possível", disse António Costa.

Na ocasião, António Costa admitiu problemas na linha de Saúde SNS24, que estee "em baixo seis minutos", e prometeu continuar a reforçar o serviço.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. Os residentes nos concelhos Felgueiras e Lousada, do distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.