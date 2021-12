Feitos menos seis mil "testes do pezinho" até novembro

Marisa Silva Hoje às 12:05 Facebook

Entre janeiro e novembro deste ano, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) realizou 72 316 "testes do pezinho", o rastreio feito entre o terceiro e o sexto dia de vida do bebé e que cobre quase a totalidade dos nascimentos em Portugal. Em comparação com o período homólogo de 2020, nasceram menos 6058 bebés.

Os dados do Programa Nacional de Rastreio Neonatal referentes aos primeiros onze meses deste ano, divulgados esta quarta-feira pelo INSA, mostram que Lisboa foi o distrito com mais bebés rastreados, com 21 485 testes efetuados. Segue-se o Porto, com 13 435 testes, Setúbal com 5 425 e Braga com 5 322. Por sua vez, Bragança (466), Portalegre (533) e Guarda (576) foram os distritos com menos recém-nascidos estudados.

O Programa Nacional de Rastreio Neonatal realiza-se, desde 1979, o chamado "teste do pezinho". O painel das doenças rastreadas é constituído por 26 patologias, sendo o exame efetuado através da recolha de umas gotículas de sangue no pé da criança. O exame deve ser realizado entre o terceiro e o sexto dia de vida do recém-nascido.