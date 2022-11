Fim de semana com chuva, vento e primeiros nevões na Serra da Estrela

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias, em Portugal continental, ocorrência de aguaceiros, queda de neve na Serra da Estrela e uma pequena subida da temperatura no domingo.

Sem "alterações muito significativas", a previsão meteorológica para esta sexta-feira aponta para aguaceiros até ao final do dia, "que poderão ocorrer sob a forma de neve acima de 1400 metros de altitude". A neve que hoje caiu na Serra da Estrela (pela primeira vez neste outono) poderá manter-se durante o fim de semana.

No sábado, haverá aguaceiros "não muito intensos" principalmente no Norte e Centro, sendo mais frequentes no litoral e pouco prováveis no Sul. "A ocorrerem aguaceiros no interior Norte e Centro poderão ser sob a forma de neve nos pontos mais altos", adianta o IPMA.

PUB



Para domingo, está previsto que o dia comece com aguaceiros fracos e pouco frequentes no litoral Norte e Centro, passando para chuva a partir do meio da tarde, "face à aproximação de um sistema frontal", e estendendo-se ao interior dessas regiões. Durante a tarde, também poderá chover no Sul, principalmente no Alto Alentejo. E, no final do dia, a chuva pode cair com intensidade no Minho e Douro Litoral. "A acompanhar a situação de chuva no domingo, haverá intensificação do vento nas terras altas, no Norte e Centro", adianta o instituto.

Em relação a variações de temperatura, está prevista para hoje uma descida dos valores da máxima (a mínima já desceu durante a noite), esperando-se, para domingo, uma pequena subida, tanto da mínima como da máxima.