Fim dos vistos gold vai a votos e afeta mais Portugal

Delfim Machado Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Os deputados do Parlamento Europeu vão votar, na próxima terça-feira, uma proposta de resolução que extingue o atual regime de "vistos gold" em todos os países da União Europeia e transforma-o numa autorização de residência com controlos muito apertados. O impacto em Portugal vai ser maior do que nos restantes Estados-membros, uma vez que este é o país que mais lucra com o regime.

A proposta de resolução prevê que a troca de autorizações de residência por investimento (vistos gold) passe a funcionar com um regime de quotas máximo que reduza gradualmente, "atingindo zero em 2025". Prevê ainda a criação de um regulamento que fiscaliza todos os requerentes a vários níveis, desde a origem do dinheiro ao registo criminal, proibindo-se a extensão do visto aos familiares.

Se a proposta for aprovada, cada visto tem de ser validado por todos os Estados-membros e, caso o seja, o requerente tem de prestar informação semestral que pode implicar "visitas 'in situ' no domicílio das pessoas em causa", propõem.