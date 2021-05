Final da Champions motiva SMS da Proteção Civil na região do Porto

Erika Nunes Hoje às 16:27 Facebook

Ministério da Administração Interna utilizou o sistema da Proteção Civil para alertar população e turistas na zona do Porto a não baixar a guarda em dia de futebol.

Os telemóveis da região do Porto (concelho e limítrofes) receberam este sábado ao início da tarde mensagens de texto, enviadas através do sistema de difusão da Proteção Civil, alertando os cidadãos e turistas para o cumprimento das regras de segurança em dia de jogo de futebol no Dragão.

"COVID-19: Cumpra regras de segurança. Use sempre máscara. Mantenha distância social. Proibido consumir álcool via pública/Info: covid19estamoson.gov.pt/ANEPC", dizia a mensagem na versão portuguesa.

As regras foram recordadas devido ao ambiente que poderá propiciar ajuntamentos, especialmente na cidade do Porto, devido ao jogo da Champions, a partir das 20 horas, no Estádio do Dragão.

Aos telemóveis de rede inglesa presentes na região foi enviada mensagem do mesmo teor, em simultâneo: "Restrictions in place. Follow the rules. Always use mask. Keep social distance. Forbidden alcohol drinking outdoors. INFO: covid19estamoson.gov.pt/ANEPC".

O sistema de alerta da Proteção Civil foi acionado para prevenir uma questão de saúde pública, ainda que tenha sido projetado, especialmente, para alertas em situações ligadas à proteção civil (acidentes, calamidades, mau tempo, incêndios, etc.).

"O SMS foi enviado como complemento das restantes ações de planeamento preventivo, quer na área da segurança, quer da saúde pública", explicou, ao JN, fonte do Ministério da Administração Interna, que tutela quer a Proteção Civil, quer as autoridades policiais envolvidas na operação de segurança do evento desportivo.

As operadoras de serviço móvel detetam os números que estão presentes na região-alvo das mensagens, com algumas horas de antecedência, e procedem ao envio na língua designada, explicou fonte da Proteção Civil, ao JN. Assim, as mensagens que possam ter sido enviadas para outras zonas do país terão sido recebidas em telemóveis que estiveram na região-alvo na altura do varrimento feito previamente pelas operadoras (e também ingleses que possam já ter regressado a casa ou não estejam hoje no Porto terão recebido o alerta).