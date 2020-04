Força Aérea francesa treinou reabastecimento em voo ao largo de Portugal

JN Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Avião da Força Aérea francesa esteve várias horas ao largo de Portugal a treinar manobras de reabastecimento com os F16 portugueses.

Um Airbus A330 da Força Aérea Francesa esteve durante várias horas da passada quarta-feira a sobrevoar a costa portuguesa ao largo da Figueira da Foz e Peniche para treino de reabastecimento em cooperação com a Força Aérea Portuguesa.

O A330-243MRTT (Multi Role Tanker Transport), da forca aérea francesa, sobrevoou o espaço aéreo português durante mais de seis horas para treino de reabastecimento dos F16 da Força Aérea Portuguesa.

A aeronave com o registo F-UJCG descolou da Base Aérea 125 em Istres, França, pelas 13.47 horas da passada quarta-feira, tendo sobrevoado a costa portuguesa entre Peniche e a Figueira da Foz, entre as 15.25 horas e as 21.45 horas.

O regresso à base de origem ocorreu às 23.18 horas, após um total de voo que ultrapassou as 9.30 horas.