Forças Armadas passam a pagar renda às Finanças

Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

As Forças Armadas, de acordo com um portaria publicada pelo Governo na quinta-feira, vão passar a pagar uma renda às Finanças pelos imóveis que pertencem ao património do Estado.

A portaria n.º 397/2019, assinada por Mário Centeno, responsável pela pasta do Estado e das Finanças, explica que o valor da renda está dependente da localização geográfica do imóvel.

Segundo revela a TSF, serão pagos retroativos a contar desde janeiro e o valor está dependente da localização geográfica do imóvel, sendo atualizado no "sentido de se alcançar a paridade com os valores de renda praticados no mercado".

Já este ano, o valor mensal a pagar será de 2,10 euros por m2 no concelho de Lisboa. No Porto será de 1,50 euros e 1,20 euros no resto do país. Em 2020 os valores sobem para 4,20 euros/m2 no concelho de Lisboa; 3,00 euros/m2 no Porto; e 2,40 euros/m2 no resto do país. E já em 2021 as rendas passam para 7 euros/m2 no concelho de Lisboa; 5 euros/m2 no Porto; e 4 euros/m2 no resto do país

O Público adianta, ainda, que as receitas serão aplicadas em diferentes entidades do Estado. O Fundo de Reabilitação e Conservação Patriomonial receberá 50% do valor e a Direção Geral do Tesouro e Finanças 5%. Os outros 45% serão dedicados à receita geral do Estado.